San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: Enflasyon hala yüksek

Yahoo Finance'a açıklamalarda bulunan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Enflasyon verileri büyük ölçüde beklendiği gibi geldi ve bu iyi bir haber." dedi.

ABD'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,3'ün altında kaldı.

Daly, "Bu aynı zamanda olacağına inandığımız şeyle de tutarlı, yani enflasyon kademeli olarak aşağı inecek. Ama zaferin bizim olduğunu söyleyen bir veri noktası değil. Daha yapılacak çok iş var." şeklinde konuştu.