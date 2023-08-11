Meksika Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Meksika Merkez Bankası'dan (Banxico)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,25 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi. Para Politikası Kurulu kararı oybirliğiyle aldı.



Banxico, 14 toplantısında üst üste faiz artırımının ardından Mayıs toplantısında bu sürece ara vermişti.

Kurul, enflasyonist baskıları ve enflasyona etki eden tüm faktörleri yakından takip edeceğini açıkladı.

Açıklamada, "Manşet enflasyonun yüzde 3 hedefine düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yakınsamasını sağlamak, referans oranını uzun bir süre mevcut seviyesinde tutmak için gerekli olacaktır." denildi.

Meksika'da tüketici fiyatları Temmuz ayında yüzde 4,79 olarak açıklandı.