NIESR, İngiltere’nin enflasyon hedefine 2028’den önce dönmesini beklemiyor

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR), enflasyonun şu anki yüzde 7,9'dan 2023'ün sonuna kadar yüzde 5,2'ye düşeceğini, ancak bundan sonra düşüşün yavaşlayacağını öngörüyor. Kuruluş, enflasyonun BoE'nin 2025, 2026 ve 2027'deki yüzde 2'lik hedefinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyor.

NIESR'ye göre ekonomi, bu yıl yüzde 0,4 ve 2024'te yüzde 0,3 büyüyecek. NIESR'nin üç ay önceki tahmininde bu yıl ve gelecek yıl için sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 tahmin açıklamıştı.

NIESR'nin tahminine göre, İngiliz ekonomik çıktısı, 2024'ün sonlarına kadar salgın öncesi zirvesine dönme yolunda değil ve beş yıllık bir dönemde sıfır büyümeye işaret ediyor.

NIESR, Mayıs ayı tahminlerinde İngiltere'nin yüzde 2 enflasyon hedefine 2025'in son çeyreğine kadar dönmesinin muhtemel olmadığını söylemişti.