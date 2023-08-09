NIER, İsveç ekonomisinin bu yıl durgunluğa gireceğini öngörüyor

İsveç Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (NIER), "Ekonominin Durumu" raporuna göre, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları, faize duyarlı İsveç hane halkını ve şu anda hızla gerileyen konut inşaatlarını sert bir şekilde vurdu. Bu görünüm, ihracattaki yavaşlamayla birlikte GSYH'nın bu yıl yüzde 0,9 daralacağını gösteriyor. NIER'in öncesi GSYH beklentisi yüzde -0,4 seviyesindeydi

NIER, gelecek yıl için GSYH beklentisini yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye çekti.

NIER, enflasyon beklentilerinde ise bir değişikliğe gitmedi. Bu yıl yüzde 8,7, gelecek yıl yüzde 2,7 olan tüketici fiyatları beklentisi aynı seviyede kaldı.

Durgunluğun iş gücü piyasasını henüz vurmadığını, ancak istihdam edilen kişi sayısı önümüzdeki birkaç çeyrekte azalacağını öngören NIER, işsizlik oranının bu yıl yüzde 7,7 olarak gerçekleştikten sonra, gelecek yıl yüzde 8,4'e çıkacağını düşünüyor.

Faiz maliyetli enflasyonun (CPIF) ileriye doğru düşmeye devam edeceği ve 2024'ün ikinci yarısında İsveç Merkez Bankası'nın(Riksbank) enflasyon hedefinin açıkça altında olacağını belirten NIER, "Bu nedenle Riksbank, gelecek yılın yazında bir dizi faiz indirimine başlayacaktır. Aynı zamanda, gelecek yıl maliye politikası yaklaşık olarak nötr olacak şekilde yürütülecektir." görüşünü savundu.

Araştırma kuruluşu, Riksbank'ın bu yıl sonunda faizi yüzde 4,00, gelecek yıl sonunda yüzde 2,75 yapacağını öngördü.