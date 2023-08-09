ABD’de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de 4 Ağustos ile sona eren haftada mortgage başvurularında düşüş üst üste üçüncü haftada da devam ederken, 30 yıllık faiz oranı bir aylık aranın ardından yeniden yüzde 7'nin üzerine çıktı ve bu yılın en yüksek seviyesine geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,1 düşüşle 194,5 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 2,7 düşüşle 149,9 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,0 düşüşle 416,1 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 16 puan artışla 7 Temmuz'dan bu yana ilk kez yüzde 7'nin üzerine çıktı yüzde 7,09 seviyesine geldi. Faiz 4 Kasım 2022 tarihinde görülen yüzde 7,14'ün ardından en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 2 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesi 150 baz puandan 162 baz puana yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 12 baz puan artışla yüzde 6,51 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 18 baz puan artarak yüzde 6,36 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 15 baz puan artışla yüzde 7,04 seviyesi görüldü.

-MORTGAGE BAŞVURU SONUÇLARI-

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş

Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans

Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi

---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

04/08/2023 208,3 164,9 416,1 194,5 149,9 416,1

28/07/2023 215,8 170,4 433,6 200,7 154,1 433,6

21/07/2023 222,3 175,8 444,5 206,9 159,2 444,5

14/07/2023 225,7 179,4 446,4 210,7 163,2 446,4

07/07/2023 178,3 144,9 332,8 208,4 165,3 416,0

30/06/2023 220,6 177,7 421,3 206,5 162,4 421,3

23/06/2023 208,5 168,4 395,3 216,1 170,3 439,2

16/06/2023 226,7 183,8 425,1 209,8 165,6 425,1

09/06/2023 228,0 183,9 434,1 208,8 163,2 434,1

02/06/2023 194,1 156,7 368,8 194,7 151,7 409,7

26/05/2023 221,7 180,4 412,5 197,4 154,4 412,5

19/05/2023 232,6 187,5 443,0 205,0 158,3 443,0

12/05/2023 245,2 197,5 468,2 214,9 165,4 468,2

05/05/2023 259,8 207,5 507,1 227,8 173,7 507,1

28/04/2023 243,7 197,0 461,2 214,4 165,8 461,2

21/04/2023 244,8 198,8 457,6 216,9 169,1 457,6

14/04/2023 233,7 187,7 449,8 209,2 161,6 449,8

07/04/2023 254,4 206,2 477,5 229,5 179,6 477,5

31/03/2023 239,4 189,7 477,2 217,9 166,6 477,2

24/03/2023 248,6 195,6 504,4 227,3 172,7 504,4

17/03/2023 241,3 191,1 481,3 221,0 169,3 481,3

10/03/2023 233,6 186,1 458,9 214,5 165,6 458,9

03/03/2023 217,8 171,9 437,9 201,5 154,4 437,4

24/02/2023 200,2 158,3 400,4 187,6 144,8 400,4

17/02/2023 207,9 155,8 469,9 199,8 147,1 469,9

10/02/2023 215,8 162,9 480,5 230,4 179,6 480,5

03/02/2023 232,8 170,9 549,3 249,5 190,0 549,3

27/01/2023 215,0 164,3 466,6 232,4 184,3 466,6

20/01/2023 203,2 153,5 452,1 255,3 205,4 502,3

13/01/2023 202,0 154,4 438,3 238,7 198,7 438,3

06/01/2023 152,7 117,4 326,7 186,7 159,4 326,7

30/12/2022 103,3 79,9 217,7 184,5 160,2 310,9

23/12/2022 129,9 102,7 260,3 205,6 182,1 325,3

16/12/2022 170,4 130,0 371,4 212,5 182,5 371,4

09/12/2022 171,2 134,1 350,5 210,7 182,6 350,5

02/12/2022 170,6 135,0 340,8 204,2 175,5 340,8

25/11/2022 125,6 103,1 227,9 208,1 181,0 325,5

18/11/2022 188,7 149,9 373,6 209,8 174,4 373,6

11/11/2022 171,6 137,8 330,4 205,2 169,7 367,1

04/11/2022 190,8 152,3 373,1 199,9 162,6 373,1

28/10/2022 194,4 154,1 386,7 200,1 160,5 386,7

21/10/2022 197,0 157,1 386,1 201,2 161,8 386,1

14/10/2022 200,6 159,7 394,6 204,6 164,2 394,6

07/10/2022 209,7 165,3 423,2 214,3 170,5 423,2

30/08/2022 213,6 168,3 430,9 218,7 174,1 430,9

23/08/2022 249,0 192,8 524,1 254,8 199,3 524,1

16/08/2022 260,1 194,9 588,1 264,7 200,1 588,1

09/08/2022 227,8 176,4 479,6 255,0 198,1 532,9

02/08/2022 260,0 199,9 556,4 258,1 197,8 556,4

26/08/2022 266,5 206,1 562,5 260,1 199,1 562,5

19/08/2022 281,3 215,0 609,8 270,1 202,8 609,8

12/08/2022 288,5 220,3 627,1 273,3 203,8 627,1

05/08/2022 297,9 225,0 662,9 279,8 205,4 662,9

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-MBA MORTGAGE FAİZ ORANLARI-

(%)

Hafta 30 Yıllık 15 Yıllık 5 Yıllık 30 Yıllık

ARM Faizi Jumbo Faizi

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04/08/2023 7,09 6,51 6,36 7,04

28/07/2023 6,93 6,39 6,18 6,89

21/07/2023 6,87 6,37 6,01 6,90

14/07/2023 6,87 6,36 6,27 6,89

07/07/2023 7,07 6,42 6,24 7,04

30/06/2023 6,85 6,30 6,00 6,95

23/06/2023 6,75 6,23 6,28 6,91

16/06/2023 6,73 6,26 6,09 6,80

09/06/2023 6,77 6,25 5,90 6,79

02/06/2023 6,81 6,25 5,93 6,74

26/05/2023 6,91 6,41 5,39 6,78

19/05/2023 6,69 6,15 5,73 6,57

12/05/2023 6,57 5,96 5,71 6,46

05/05/2023 6,48 5,91 5,35 6,33

28/04/2023 6,50 6,01 5,48 6,37

21/04/2023 6,55 6,03 5,47 6,40

14/04/2023 6,43 5,89 5,56 6,28

07/04/2023 6,30 5,78 5,51 6,26

31/03/2023 6,40 5,97 5,61 6,36

24/03/2023 6,45 5,84 5,62 6,27

17/03/2023 6,48 6,02 5,58 6,30

10/03/2023 6,71 6,14 5,69 6,39

03/03/2023 6,79 6,25 5,75 6,49

24/02/2023 6,71 6,13 5,73 6,44

17/02/2023 6,62 5,98 5,66 6,44

10/02/2023 6,39 5,85 5,53 6,26

03/02/2023 6,18 5,64 5,56 5,96

27/01/2023 6,19 5,50 5,38 5,99

20/01/2023 6,20 5,54 5,44 5,92

13/01/2023 6,23 5,58 5,31 6,08

06/01/2023 6,42 5,94 5,37 6,09

30/12/2022 6,58 6,06 5,61 6,12

23/12/2022 6,42 5,97 5,45 6,12

16/12/2022 6,34 5,81 5,43 5,97

09/12/2022 6,42 5,92 5,58 6,14

02/12/2022 6,41 5,84 5,59 6,08

25/11/2022 6,49 6,02 5,48 6,35

18/11/2022 6,67 6,08 5,78 6,30

11/11/2022 6,90 6,27 5,73 6,51

04/11/2022 7,14 6,40 5,87 6,50

28/10/2022 7,06 6,37 5,79 6,55

21/10/2022 7,16 6,39 5,86 6,53

14/10/2022 6,94 6,09 5,65 6,31

07/10/2022 6,81 6,12 5,56 6,25

30/09/2022 6,75 5,96 5,36 6,14

23/09/2022 6,52 5,70 5,30 6,01

16/09/2022 6,25 5,40 5,14 5,79

09/09/2022 6,01 5,30 4,83 5,56

02/09/2022 5,94 5,23 4,81 5,46

26/08/2022 5,80 5,10 4,78 5,32

19/08/2022 5,65 5,01 4,81 5,28

12/08/2022 5,45 4,87 4,43 5,14

05/08/2022 5,47 4,74 4,60 5,09