Beklentilerin üzerinde geriledi: Çin’in ihracatı düştü

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ihracatı Temmuz ayında zayıflamasını sürdürdü ve analistlerin tahminlerinden daha olumsuz geldi.

Çin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azaldı. Ekonomistler ihracatın yüzde 12,0 azalmasını bekliyorlardı.

İthalat yüzde 12,4 düşüşle piyasa beklentisi olan yüzde 5,0 düşüşten daha fazla geriledi.

Bir önceki ay ihracatta yüzde 12,4, ithalatta yüzde 6,8 azalma yaşanmıştı.

Ticaret fazlası 70,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 80,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin, ABD ile ticaretinde verdiği fazlayı 28,16 milyar dolardan 28,72 milyar dolara yükseltti.

Yuan cinsinden hesaplandığında Temmuz ayında ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 6,9 geriledi. Ticaret fazlası 575,7 milyar yuan oldu.