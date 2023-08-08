ABD’de küçük işletmeler iyimserlik endeksi beklentilerin aksine arttı

Analistlerin beklentisi endeksin 90,8 puana ineceği yönündeydi. Böylece endeks 2022 yılı Kasım ayında görülen 91,9 seviyesinin ardından aynı seviyeyi gördü. Ancak endeks üst üste 19'uncu ayda da 49 yıllık ortalama olan 98 puanın altında kaldı.

Endeks 2021 yılı Ağustos ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Küçük işletme sahiplerinin gelecekteki satış büyümesi ve iş koşullarının kasvetli olduğu hakkındaki görüşleri bulunuyor. Ancak işletme sahipleri şimdi işe alımlara başlamak ve sağlam tüketici harcamalarından para kazanmak istiyor." dedi.

Dunkelberg, ""Enflasyon biraz azaldı, ancak işe alımda zorluk, iş dünyasının en önemli endişesi olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü.

Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.