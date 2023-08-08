ABD’de dış ticaret açığı 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, ürün ve hizmet ticaretindeki açık 2,8 milyar dolar daralarak üç ayın en düşük seviyesi olan 65,5 milyar dolara geriledi.

Ülkedeki ticaret açığı, ithalatın 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve ürünlere yönelik daha ılımlı tüketici talebini yansıtması nedeniyle Haziran ayında daraldı. Buna göre, ürün ve hizmet ithalatı yüzde 1 düşüşle 313 milyar dolar ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İhracat ise yüzde 0,1 daraldı.

Verilere göre, enflasyondan arındırılmış bazda ürün ticareti açığı da Haziran ayında 86,2 milyar dolara geriledi.