11 ayın en düşük seviyesi: İngiltere’de perakende satışları kısmi arttı

İngiliz perakendeciler, şiddetli yağmırlar ve yüksek enflasyonun etkisiyle Temmuz ayında satış büyümesinin 11 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdiler.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, perakende satış değeri Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Bu artış, 12 aylık ortalama büyüme oranı olan yüzde 3,9'un yarısından daha az bir orana işaret etti.

BRC, normalde yaz aylarında artış kaydeden giyim ve ayakkabı perakendecilerinin satışlarının düştüğünü ve Temmuz ayına kadar olan üç ayda genel gıda dışı satışlarda yüzde 0,5'lik bir düşüşe katkıda bulunduğunu bildirdi.

Karşılaştırılabilir perakende satışlarda artış oranı yüzde 1,8 oldu.

Barclays'ten alınan ayrı veriler de benzer şekilde zayıf bir tablo çizdi. Banka ve kredi kartlarına yönelik tüketici harcamaları Temmuz'da yıllık bazda yüzde 4 arttı ve Haziran'daki yüzde 5,4 artışa göre yavaşladı.