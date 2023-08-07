Fed üyesi daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını açıkladı

ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru bir yola sokmak için ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum." dedi.

Para politikasının "önceden belirlenmiş bir rotada" olmadığını ve verilerin gelecekteki kararları yönlendireceğini ifade eden Fed yetkilisi, "Gelecek veriler enflasyondaki ilerlemenin durduğunu gösteriyorsa, faiz oranını gelecekteki bir toplantıda yükseltmeye istekli olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Bowman, genellikle diğer Fed üyelerinden daha şahin bir görünüm sergiliyor.