Apara Ekonomi Fed üyesi daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını açıkladı
Giriş Tarihi: 7.8.2023 08:51

Fed üyesi daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını açıkladı

Fed üyesi daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını açıkladı

ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonu düşürmek için muhtemelen faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini söyledi. Bowman, Kansas Bankacılar Birliği'nde yaptığı konuşmada, hala yüksek olan enflasyon, güçlü tüketici harcamaları, konut piyasasındaki toparlanma ve yüksek fiyatları beslemeye yardımcı olan bir iş gücü piyasası göz önüne alındığında, Fed'in geçen ay faiz oranlarını çeyrek puanlık artırmasını desteklediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru bir yola sokmak için ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum." dedi.

Para politikasının "önceden belirlenmiş bir rotada" olmadığını ve verilerin gelecekteki kararları yönlendireceğini ifade eden Fed yetkilisi, "Gelecek veriler enflasyondaki ilerlemenin durduğunu gösteriyorsa, faiz oranını gelecekteki bir toplantıda yükseltmeye istekli olmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

Bowman, genellikle diğer Fed üyelerinden daha şahin bir görünüm sergiliyor.

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Fed üyesi daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını açıkladı
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