Kabine bugün toplanıyor: En önemli gündem maddesi ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin en önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili hazırlıklarda gelinen aşama toplantıda değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta JPMorgan tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısından çıkan sonuçları gündeme getirmesi bekleniyor.

Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının bir diğer gündem maddesi dış gelişmeler olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılmasına yönelik çabalar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyareti gündemde olacak.

Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.