Çin, ekonomideki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kurtulabilir

Moody's Analytics, ailelerin harcamak yerine birikimlerini artırdıkça, hanehalkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Üretici fiyatlarının yüksek baz etkileri ve ihracata yönelik darbe nedeniyle Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5 düşeceğini tahmin edildi.

Moody's, zayıf küresel talepten dolayı Çin ekonomisi durgunken, işletmelerin üretimi veya yatırımı genişletmek konusunda tereddütlü olduğunu ifade etti.

Moody's, harcamarda yaşanan düşüşün fiyatların yükselmesini engellediğini söylüyor.

Çin'in TÜFE ve ÜFE verileri çarşamba günü açıklanacak.