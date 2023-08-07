Apara Ekonomi Çin, ekonomideki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kurtulabilir
Giriş Tarihi: 7.8.2023 08:59

Çin, ekonomideki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kurtulabilir

Çin, ekonomideki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kurtulabilir

Moody's Analytics, Çin'in iç piyasasındaki yavaşlamaya rağmen muhtemelen deflasyondan kaçınacağını öngörüyor. Moody's Analytics haftalık Asya Pasifik Ekonomik raporuna göre, Çin'in tüketici fiyatlarının Temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 0,4 artacağını tahmin ediyor.

Moody's Analytics, ailelerin harcamak yerine birikimlerini artırdıkça, hanehalkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Üretici fiyatlarının yüksek baz etkileri ve ihracata yönelik darbe nedeniyle Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5 düşeceğini tahmin edildi.

Moody's, zayıf küresel talepten dolayı Çin ekonomisi durgunken, işletmelerin üretimi veya yatırımı genişletmek konusunda tereddütlü olduğunu ifade etti.

Moody's, harcamarda yaşanan düşüşün fiyatların yükselmesini engellediğini söylüyor.

Çin'in TÜFE ve ÜFE verileri çarşamba günü açıklanacak.

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Çin, ekonomideki yavaşlamaya rağmen deflasyondan kurtulabilir
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