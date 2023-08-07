15 milyar dolarlık zarar: Suudi Varlık Fonu’ndaki yatırımların değeri düştü

Suudi Arabistan'ın Varlık Fonu, SoftBank Vision Fund'daki yatırımlarının değerinin düşmesi ve diğer teknoloji girişimlerinin piyasadaki gerilemeden etkilenmesinin ardından 2022 için 15,6 milyar dolarlık kapsamlı zarar bildirdi.

Pazar günü yayınlanan yıllık bir mali rapora göre, Kamu Yatırım Fonu (PIF), bir önceki yıl 25.4 milyar dolar gelir elde etti.

Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yaptığı PIF, geçen yıl Suudi hisse senetlerine tahsis edilen varlıklarının oranını yüzde 24'ten yüzde 32'ye çıkardı. Ayrıca, İngiliz futbol kulübü Newcastle United FC ve ABD altyapısına yatırım yapan bir Blackstone Group LP fonunu içeren bir portföy olan International Strategic Assets'e konulan kısmı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü.

Yerel hisse senedi yatırımlarındaki büyüme, büyük ölçüde enerji devi Saudi Aramco'nun yüzde 4'ünün Şubat 2022'de PIF'e devredilmesiyle desteklendi. Bu hissenin değeri yaklaşık 80 milyar dolar gerçekleşti.

PIF, hükümetin petrolden çeşitlendirme çabasının önemli bir parçası oldu. Veliaht prens, krallıktaki turizmden elektrikli araca ve spor projelerine kadar her şeye on milyarlarca dolar yatırım yapmak için kullanıyor.