RBA, enflasyon tahmininde ilk kez hedefin içinde kaldı

RBA, tüketici fiyat baskılarının 2024'e kadar hızla soğumasını ve söz konusu yılı yüzde 3,25'te bitirmeyi bekliyor. Mayıs ayında RBA, enflasyonun 2025 ortasına kadar yüzde 3'e ulaşacağını tahmin etmişti, ancak şimdi bu oranı yüzde 3,1'e yükseltti.

Avustralya'da enflasyon, 2022'de yıllık yüzde 8,0'in üzerinde bir oranda zirve yaptı, ancak o zamandan bu yana yavaşlayarak ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6,0'ya kadar geriledi.

RBA, "Kurulun mevcut değerlendirmesi, enflasyon oranı etrafındaki risklerin geniş ölçüde dengeli olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, büyüme oranı bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekilirken, gelecek yıl için yüzde 1,6 olarak belirlendi.