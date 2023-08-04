Apara Ekonomi RBA, enflasyon tahmininde ilk kez hedefin içinde kaldı
Giriş Tarihi: 4.8.2023 09:55 Son Güncelleme: 4.8.2023 10:00

RBA, enflasyon tahmininde ilk kez hedefin içinde kaldı

RBA, enflasyon tahmininde ilk kez hedefin içinde kaldı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), önümüzdeki yıllarda enflasyonu dizginleyeceğini, 2025'in sonuna kadar hedeflenen yüzde 2-3 bandına döneceğini öngördü. RBA'nın üç aylık Para Politikası Bildirisi'ne göre, 2025 sonu için enflasyon oranı yüzde 2,75 olarak belirlendi. Bu tahmin ilk kez hedefin içinde kalınması anlamına geliyor.

RBA, tüketici fiyat baskılarının 2024'e kadar hızla soğumasını ve söz konusu yılı yüzde 3,25'te bitirmeyi bekliyor. Mayıs ayında RBA, enflasyonun 2025 ortasına kadar yüzde 3'e ulaşacağını tahmin etmişti, ancak şimdi bu oranı yüzde 3,1'e yükseltti.

Avustralya'da enflasyon, 2022'de yıllık yüzde 8,0'in üzerinde bir oranda zirve yaptı, ancak o zamandan bu yana yavaşlayarak ikinci çeyrekte yıllık yüzde 6,0'ya kadar geriledi.

RBA, "Kurulun mevcut değerlendirmesi, enflasyon oranı etrafındaki risklerin geniş ölçüde dengeli olduğu yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, büyüme oranı bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekilirken, gelecek yıl için yüzde 1,6 olarak belirlendi.

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RBA, enflasyon tahmininde ilk kez hedefin içinde kaldı
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