Depremzede esnaf ve sanatkarın borçları 6 ay ertelendi

9,5 MİLYAR LİRA KREDİ BAKİYESİ BULUNUYOR

64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9 buçuk milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Alınan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada "Kredi ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay ötelenecek.

Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.