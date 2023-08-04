ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de istihdam temmuzda daha ılımlı bir hızda artarken, ücretler ivmelenen ekonomiyle birlikte sürekli işgücü talebine paralel sert bir artış kaydetti. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 187 bin arttı. Haziran istihdam verisi ise 209 binden 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı yüzde 3,5'e düşerken ve ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 4,4 ile beklentiyi aşan güçlü artış kaydetti.

Temmuz'da ülkede işsizlik yüzde 3,5 olarak açıklandı. Ankette işsizliğin yüzde 3,6 oranında kalması bekleniyordu.

Temmuz ayında ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmeler dikkat çekti. Buna göre Temmuz'da ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Yıllık olarak bakıldığında ise ortalama saatlik kazançlar yüzde 4,4 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,2 olarak belirlenmişti.

ÖNCÜ GÖSTERGELER FARKLI SİNYALLER VERMİŞTİ

İstihdam verileri açısından öncü göstergelerden biri olan ADP özel sektör istihdamı verisi piyasadaki sıkılığın sürdüğünü göstermişti.

ADP verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 324 bin arttı.