Bakan Şimşek ’geçiş sürecindeyiz’ diyerek açıkladı: Enflasyon beklentilerle uyumlu

Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun beklentilerle uyumlu olduğunu belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz" dedi.

Bakan Şimşek, resmi sosyal medya hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarını ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon temmuzda yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,83 OLDU

Enflasyon oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.