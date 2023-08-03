Avro Bölgesi’nde ÜFE haziranda düştü

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3,4 düştü. Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 17,1 ile İrlanda'da, yüzde 12,4 ile Belçika'da ve yüzde 11,4 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Macaristan'da yüzde 29,5, Slovakya'da yüzde 18,2 ve Slovenya'da yüzde 7,4 arttı.

Aylık bazda ise ÜFE Macaristan'da yüzde 2,5, Bulgaristan ve Letonya'da yüzde 2,4, Belçika'da yüzde 2,2 azalırken, İrlanda'da yüzde 4, Hırvatistan'da yüzde 1,3 ve İsveç'te yüzde 1,2 yükseldi.