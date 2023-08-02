Kısıtlama sonuç verdi aykırı ilan sayısı geriledi

'OTOMOTİV PİYASASINDA OLUŞTURULAN KÖPÜK KALKACAK'

Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyatlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın başkanlığında, otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapılarak, sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınıp, değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı.

OTOMOBİLDE STOKÇULUĞA DARBE

Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldı, stokçuluğa ciddi darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu. Bugün geldiğimiz noktada ise son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır.