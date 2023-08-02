Kısıtlama sonuç verdi aykırı ilan sayısı geriledi

Ticaret Bakanlığı kanun dışı ilan girenlere uygulanan 300 bin lira para cezası neticesinde bu ilanlarda ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Ayrıca yapılan düzenlemelerle beraber sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kaldırıldığı bildirildi.
'OTOMOTİV PİYASASINDA OLUŞTURULAN KÖPÜK KALKACAK'
Ticaret Bakanlığı otomobilde fahiş fiyatlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımızın başkanlığında, otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapılarak, sektör temsilcilerinin önerileri dikkate alınıp, değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı.
OTOMOBİLDE STOKÇULUĞA DARBE
Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldı, stokçuluğa ciddi darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu. Bugün geldiğimiz noktada ise son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır.
SIFIR OTOMOBİLLERE ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKTI
Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelmenin ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır.
'SÜREÇ PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE İLERLEMEKTE'
İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kâr alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.
'VATANDAŞLARIMIZ PİYASAYI KIŞKIRTAN KİŞİLERE ALAN AÇMAMALI'
Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır.
Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır.
'VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir."