Son 1 yılın en büyük düşüşü: Çin’de konut satışları azaldı

Çin'de konut satışları Temmuz ayında son bir yılın en büyük düşüşünü yaşayarak, politika yapıcıların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyen emlak sektöründeki yavaşlamaya neden çözüm aradıklarının altını çizdi.

China Real Estate Information Corp tarafından açıklanan ön verilerine göre, en büyük 100 emlak geliştiricisinin yeni konut satışlarının değeri bir önceki yıla göre yüzde 33,1 düşerek 350,4 milyar yuan (49 milyar dolar) oldu. Bu, dört aylık artışın ardından üst üste yaşanan ikinci düşüş oldu.

Satışlarda Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 33,5 düşüş görüldü.