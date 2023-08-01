İngiltere’de gıda fiyatları temmuzda hız kesti! 7 ayın en düşüğünde

İngiliz Perakende Konsorsiyumu'ndan (BRC) yapılan açıklamada, ülkede gıda fiyatlarının bu yılın temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13,4 artarken gıda fiyatlarındaki artış hızının ivme kaybetmeye başladığı belirtildi. Böylece ülkede gıda fiyatlarında geçen yılın aralık ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

Açıklamada, ülkede gıda fiyatlarının bir önceki ayda (haziran) 14,6 artış kaydettiği hatırlatıldı.

Ülkede market fiyatlarının ise bu yılın temmuz ayında yıllık bazda 7,6 yükseldiği belirtilirken, market fiyatlarının bir önceki ayda ise (haziran) yüzde 8,4 arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Başkanı Helen Dickinson, market ve gıda fiyatlarındaki artışın temmuz ayında hız kesmesinin iyimserliğe neden olabilecek bir gelişme olduğunu kaydetti.

İleride bazı potansiyel tedarik sıkıntılarının yaşanabileceği uyarısında bulunan Dickinson, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme ve Hindistan'ın pirinç ihracatına sınırlama kararının başlıca riskler olduğunun altını çizdi.

BRC Başkanı Dickinson, gelecek dönemde küresel emtia fiyatlarında yeniden artış beklentisi nedeniyle gıda fiyatlarının düşüş daha yavaş olabileceğini söyledi.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 5 seviyesinden yüzde 5,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini öngörüyor.