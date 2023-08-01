Artış sürüyor: Avustralya’da konut değeri yükseldi

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Bir önceki ay artış yüzde 1,1 olmuştu.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 6'sında aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 0,9, Melbourne'da yüzde 0,3 artarken, başkent Canberra'da yüzde 0,1 düşüş yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı yüzde 0,8 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde yüzde 0,2 artış görüldü.

Konut değerinin yıllık bazda düşüşü yüzde 5,3'ten yüzde 3,4'e geldi.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.