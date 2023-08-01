ABD bankaları daha zayıf kredi talebi bildiriyor

ABD bankaları ikinci çeyrekte daha sıkı kredi standartları ve hem işletmelerden hem de tüketicilerden daha zayıf kredi talebi bildirdiler.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından düzenlenen bir anketin sonuçlarına göre, bu da Fed'in faiz artırma kampanyasının amaçlandığı gibi ekonomiyi yavaşlattığını gösterdi.

Fed'in üç aylık "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi", bankaların 2023'ün geri kalanında standartları daha da sıkılaştırmayı beklediğini gösterdi.

Fed, "Kredi standartlarını sıkılaştırmayı beklemek için en çok belirtilen nedenler, daha az elverişli veya daha belirsiz bir ekonomik görünüm, teminat değerlerinde beklenen bir bozulma, CRE (ticari gayrimenkul) ve diğer kredilerin kredi kalitesinde beklenen bir bozulma oldu." açıklaması yaptı.