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Giriş Tarihi: 31.7.2023 08:57

Japonya'nın sanayi üretimi toparlandı

Japonya’nın sanayi üretimi toparlandı

Japonya'nın sanayi üretimi otomobil ve elektronik cihazlardaki artışın öncülüğünde toparlandı.

Japonya'da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 2,2 gerileyen üretimin yüzde 2,4 artmasını bekliyorlardı.

Veriler, yurt dışındaki yavaşlama işaretlerine rağmen, tedarik zincirlerini iyileştirmenin yardımıyla dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde devam eden bir toparlanmaya işaret ediyor.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,4 geriledi.

Japonya'dan gelen bir başka veride ise perakende satışların Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalma olduğu görüldü. Perakende satışlar yıllık bazda piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 5,9 arttı.

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Japonya'nın sanayi üretimi toparlandı
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