Apara Ekonomi ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal
Giriş Tarihi: 31.7.2023 08:35

ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal

ABD’de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal

Dallas Fed'in ayrıştırılmış PCE verisi ABD'de enflasyon riskinin azaldığına işaret ediyor.

Dallas Fed'in tüketici harcamalarından uç noktaları ayrıştırarak hazırladığı "trimmed mean PCE" verisi, ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal veriyor.

Dallas Fed tarafından açıklanan verilere göre, uç noktaları çıkarılmış tüketici harcamaları endeksi(PCE) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Bir önceki ay artış hızı yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e revize edildi.

Aynı ayda PCE verisi yüzde 1,5'ten yüzde 2,0'ye çıkarken, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE yüzde 3,8'den yüzde 2,0'ye indi.

Uç noktaları çıkarılmış PCE enflasyonu beklentisi 6 ay sonrası için yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e, bir yıl sonrası için yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye geriledi.

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ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal
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