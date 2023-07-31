Dallas Fed'in tüketici harcamalarından uç noktaları ayrıştırarak hazırladığı "trimmed mean PCE" verisi, ABD'de enflasyon risklerinin azaldığına dair sinyal veriyor.

Dallas Fed tarafından açıklanan verilere göre, uç noktaları çıkarılmış tüketici harcamaları endeksi(PCE) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Bir önceki ay artış hızı yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e revize edildi.

Aynı ayda PCE verisi yüzde 1,5'ten yüzde 2,0'ye çıkarken, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE yüzde 3,8'den yüzde 2,0'ye indi.

Uç noktaları çıkarılmış PCE enflasyonu beklentisi 6 ay sonrası için yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e, bir yıl sonrası için yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye geriledi.