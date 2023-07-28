Yüksek kredi faizi etki etti: Birleşik Krallık’ta konut talebi düştü

Zoopla tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, artan mortgage faiz oranlarının tüketici bütçelerini sıkıştırması nedeniyle Birleşik Krallık'ta konut piyasasında alıcı talebi son 2 ayda yüzde 18 oranında azaldı.

Talepteki bu düşüşün eski Başbakan Liz Truss'un Eylül 2022'deki mini bütçesinin yarattığı krizden hemen sonraki döneme göre daha az şiddetli olduğunu, ancak yine de yıllık bazda yüzde 40 oranında azaldığını söyledi.

Zoopla, Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında Haziran 2022'de yıllık yüzde 9,6 olan artışın, keskin bir düşüşle yıllık yüzde 0,6'ya gerilediğini de söyledi.

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu güney İngiltere'de, yüksek mortgage faiz oranlarının etkileri alım gücünü daha da sert vuruyor ve konut fiyatları %0,6'ya varan oranda düştü.

Zoopla, konut fiyatlarındaki bu farklılığın önümüzdeki altı ay içinde daha da artacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Konut fiyatları Haziran ayına kadarki son üç ayda hafif bir artış gösterdi ancak daha yüksek mortgage oranları ve daha zayıf talep, ikinci yarıda mütevazı fiyat düşüşlerinin geri dönmesini beklediğimiz anlamına geliyor. Genel olarak fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 5 daha düşük olmasını bekliyoruz, ancak yine de pandemi öncesi seviyelerden yüzde 15 daha yüksek" denildi.