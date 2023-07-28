Fransa ekonomisi ihracattaki toparlanmayla büyüdü

Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte, iç talepteki düşüşe rağmen büyümeyi başardı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyümede dış ticaretteki toparlanma etkili oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ilk kez ihracatın GSYH büyümesine hane halkı tüketiminden daha fazla katkı yaptığını vurguladı.

Insee'nin verilerine göre, Fransa'da GSYH Haziran'da sona eren çeyrek dönemde yüzde 0,5 büyüdü. İlk çeyrekte GSYH yüzde 0,1 büyümüştü.

Fransa ekonomisi son 12 ayda yüzde 0,9 oranında büyüdü. Fransa Merkez Bankası'nın Haziran ayında açıkladığı son tahminlere göre ekonominin bu yıl yüzde 0,7 büyümesi bekleniyor. 2022 yılında ekonomi yüzde 2,5 büyümüştü.