Bakan Şimşek’den AB’ye çağrı: ’Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli’

ARTIK ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYAYIZ

Küresel gerilimlere işaret eden Şimşek, "Mevcut güç ile gelişen süper güç arasında büyük bir gerilim var. Yani artık çok kutuplu bir dünyayız." dedi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Bence bugünün bağlamında, Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar sizin (AB) de Türkiye'ye ihtiyacınız var. AB ve Türkiye küresel ortak değerlere sahip. Bu nedenle Türkiye, AB ile sıkı ilişki içinde olmak istiyor. Türkiye, önde gelen en güçlü NATO üyelerinden biri ve güvenilir bir ülke olmuştur. Türkiye, Batı'nın güvenliği için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Bu nedenle uzun vadeli güvenlik, Avrupa Birliği enerjisi gibi alanlarda birçok yönden çözümün bir parçası olabiliriz. Yenilenebilir enerjiden yeşil enerjiye geçiş için çok zorlayıcı bir durum olduğunu biliyorum."

Bakan Şimşek, Türkiye'nin geleneksel enerji sahaları ve yeşil enerji açısından önemli bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Türkiye yine enerji arz güvenliğinde kilit bir ortak olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.