Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Hedef finansal ve fiyat istikrarı!

Son dakika haberi...Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM'deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşüldü.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, temel makroekonomik hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğuna işaret edildi.
Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:
KARMA EKONOMİK KOMİSYONLARINA BAŞKANLIK EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU
Öte yandan "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler de belli oldu.
Komisyon toplantılarına başkanlık edecek bakanların isimleri ve ülkeleri:
|ADI VE SOYADI
|UNVANI
|ÜLKELER
|Cevdet Yılmaz
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı
|Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
|Yılmaz Tunç
|Adalet Bakanı
|Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
|Mahinur Özdemir Göktaş
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
|Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
|Vedat Işıkhan
|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
|Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
|Mehmet Özhaseki
|Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
|Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
|Alparslan Bayraktar
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
|Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
|Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı
|Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
|Mehmet Şimşek
|Hazine ve Maliye Bakanı
|Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
|Ali Yerlikaya
|İçişleri Bakanı
|Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
|Mehmet Nuri Ersoy
|Kültür ve Turizm Bakanı
|Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
|Yusuf Tekin
|Milli Eğitim Bakanı
|Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
|Yaşar Güler
|Milli Savunma Bakanı
|Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
|Fahrettin Koca
|Sağlık Bakanı
|Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
|Mehmet Fatih Kacır
|Sanayi ve Teknoloji Bakanı
|Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
|İbrahim Yumaklı
|Tarım ve Orman Bakanı
|Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
|Ömer Bolat
Ticaret Bakanı
|Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
|Abdulkadir Uraloğlu
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
|Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @_cevdetyilmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 26, 2023
Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele… pic.twitter.com/2XaEK7zNw4