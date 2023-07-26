Apara Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Hedef finansal ve fiyat istikrarı!
Giriş Tarihi: 26.7.2023 13:46 Son Güncelleme: 26.7.2023 13:49

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Hedef finansal ve fiyat istikrarı!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Hedef finansal ve fiyat istikrarı!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarını daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planları ele alındı. EKK sonrası yapılan açıklamada, "Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır" denildi.

Son dakika haberi...Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM'deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşüldü.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, temel makroekonomik hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğuna işaret edildi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

  • "Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.
  • Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır.
  • Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
  • Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir;
  • Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü değerlendirilmiştir.
  • Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır.
  • İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP'nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir.
  • Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.
  • Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir.
  • Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır.
  • Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır.
  • Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir.
  • Toplantıda mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak değerlendirilmiş, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alınmıştır.
  • Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.
  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ilerlememizi sağlayacak gündem önerileri sunulmuş ve bu süreçte ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulanmıştır.
  • Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir."

KARMA EKONOMİK KOMİSYONLARINA BAŞKANLIK EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Öte yandan "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler de belli oldu.

Komisyon toplantılarına başkanlık edecek bakanların isimleri ve ülkeleri:

ADI VE SOYADIUNVANIÜLKELER
Cevdet YılmazCumhurbaşkanı YardımcısıAzerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
Yılmaz TunçAdalet BakanıBotsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
Mahinur Özdemir GöktaşAile ve Sosyal Hizmetler BakanıBelçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıGuyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
Mehmet ÖzhasekiÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıFas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAngola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye BakanıBirleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
Ali Yerlikayaİçişleri BakanıAfganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
Mehmet Nuri ErsoyKültür ve Turizm BakanıAvustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
Yusuf TekinMilli Eğitim BakanıFinlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
Yaşar GülerMilli Savunma BakanıBurundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
Fahrettin KocaSağlık BakanıBurkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
Mehmet Fatih KacırSanayi ve Teknoloji BakanıAvusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
İbrahim YumaklıTarım ve Orman BakanıArjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı

Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı BakanıBulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Hedef finansal ve fiyat istikrarı!
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