15 ayın en yüksek seviyesi: Güney Kore’de tüketici güveni arttı

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Temmuz ayında 2,5 puan artışla 100,7 puandan 103,2 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri son 13 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'te kaldı.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 4 puan artışla 85, hanehalkı cari tasarruf endeksi 2 puan artışla 93, hanehalkı olası tasarruf endeksi 2 puan artışla 97 puan oldu.