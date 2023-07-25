Apara Ekonomi Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesine çıktı
Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:25

Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesine çıktı

Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesine çıktı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir ��nceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar20222023
Ocak77,675,3
Şubat76,675,2
Mart77,373,5
Nisan77,875,4
Mayıs78,076
Haziran77,676,8
Temmuz78,277,1
Ağustos76,7
Eylül77,4
Ekim76,9
Kasım75,9
Aralık76,5
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Kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 seviyesine çıktı
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