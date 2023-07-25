Apara Ekonomi Güney Kore beklentilerin üzerinde büyüdü
Giriş Tarihi: 25.7.2023 09:02 Son Güncelleme: 25.7.2023 09:02

Güney Kore beklentilerin üzerinde büyüdü

Güney Kore beklentilerin üzerinde büyüdü

Güney Kore ekonomisi, yılın ikinci çeyrek döneminde piyasa beklentilerinden daha hızlı büyüdü. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 olacağı yönündeydi. Ülke ekonomisinde ikinci çeyrekte yüzde 0,6'lık bir büyüme yaşandı.

Güney Kore Merkez Bankası (BoK) tarafından açıklanan öncü verilere göre, ilk çeyrekte yaşanan yüzde 0,3 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,6'lık bir büyüme yaşandı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,5 olacağı yönündeydi. Böylece, 2022 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en büyük üç aylık büyüme gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracat yüzde 1,8 düşerken, ithalat yüzde 4,2 arttı ve büyük ölçüde ticarete dayalı ekonomiye pozitif 1,3 puanlık net bir katkı sağladı.

Yıllık bazda ise büyüme yüzde 0,9 oldu. Analistlerin beklentisi büyümenin yüzde 0,8 seviyesinde geleceği şeklinde oluşmuştu.

Güney Kore Merkez Bankası, bu yıl yüzde 1,4 büyüme bekliyor. Ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyümüştü.

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Güney Kore beklentilerin üzerinde büyüdü
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