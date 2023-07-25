Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 465,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.143 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi dünkü kapanışının hemen altında 7.677 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.408 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.508 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 28.864 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,1065 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artarak 1,1080'de dengelendi.

Küresel piyasalar, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Dünya genelinde uzun süredir devam eden "şahin" politikaların sonuna yaklaşılırken, ABD ve Avrupa merkez bankalarının atacağı adımlar ile gelecek döneme ilişkin yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin neredeyse tamamının beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırdı.

Almanya'da imalat sanayi PMI temmuzda 38,8'e ve Avro Bölgesi'nde de 42,7'ye gerileyerek son 38 ayın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyonla mücadele kapsamında 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, perşembe günkü faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekti.

Bölgede özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyrin ECB'nin politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.