ECB bankalardan haftalık likidite verilerini isteyecek

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankacılık sektörünün gözetim, denetiminden sorumlu ise Andrea Enria, ECB'nin faiz oranlarının arttığı dönemde bankaların potansiyel şoklara savuşturma kabiliyetlerini daha sık şekilde kontrol edebilmek için, bankalarda haftalık likidite verilerini göndermelerini isteyeceklerini söyledi.

Milano Finanza'ya konuşan Enria, Avrupa bankalarının hali hazırda geçmişe göre daha güçlü olduklarını, bununla birlikte Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve hızla artan faizler nedeniyle finansal piyasaların hala "hassas bir dönemde" olduklarını belirtti. Tüm bu faktörlerin likidite ve fonlama risklerini artırabilecek faktörler olduğunu savunan Enria, ECB'nin stres testlerinde ve diğer devam eden gözetim şüreçlerinde buna çok odaklı olacağını vurguladı.

Enria, "Eylül'den başlayarak bankalardan likidite gelişmelerini daha iyi takip etmemize imkan verecek daha taze verilerin haftalık bazda göndermelerini istemeye karar verdik" dedi.

ECB hali hazırda bankalardan likidite verilerini aylık olarak topluyor.