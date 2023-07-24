Apara Ekonomi Çin, Mercedes-Benz'in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak
Giriş Tarihi: 24.7.2023 09:03

Çin, Mercedes-Benz'in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak

Çin, Mercedes-Benz’in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak

Mercedes-Benz CEO'suna göre Çin, 2025 yılında Mercedes-Benz'in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak.

Almanya'da yayınlanan Automobilwoche dergisine konuşan Mercedes-Benz CEO'su, 2025 yılından başlayarak yeni nesil elektrikli araç satış kampanyasının merkezinde Çin'in yer alacağını söyledi.

Mercedes-Benz, 2021 yılında yayınladığı strateji çerçevesinde yeni araç platformlarında 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araçlar üretecek.

Çin, Mercedes-Benz için hali hazırda en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor, ancak Çin'il elektrikli araç pazarının yüzde 81'ini yerel markalar kontrol ediyor.

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Çin, Mercedes-Benz'in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak
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