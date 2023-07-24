Çin, Mercedes-Benz’in elektrikli araç satışlarının merkezi olacak

Almanya'da yayınlanan Automobilwoche dergisine konuşan Mercedes-Benz CEO'su, 2025 yılından başlayarak yeni nesil elektrikli araç satış kampanyasının merkezinde Çin'in yer alacağını söyledi.

Mercedes-Benz, 2021 yılında yayınladığı strateji çerçevesinde yeni araç platformlarında 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araçlar üretecek.

Çin, Mercedes-Benz için hali hazırda en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor, ancak Çin'il elektrikli araç pazarının yüzde 81'ini yerel markalar kontrol ediyor.