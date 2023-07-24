Cebr: Çin 2036’da dünyanın en büyük ekonomisi olacak

Cebr tahminlerine göre, Çin, 2036'da ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacak, ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. ABD, Çin'in demografik dezavantajlarından yararlanarak 2057'de tekrar birinciliği ele geçirecek. 2081'e gelindiğinde ise Hindistan, hem Çin'i hem de ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacak.

Cebr yayınladığı tahminlerin bir dizi varsayıma dayandığını, bu varsayımlar içinde en az belirsiz olanın ise demografik tahminler olduğunu vurguladı.

Beklenen demografik değişikliklerin çok büyük olduğunu belirten Cebr, Çin'in nüfusunun bu yıl 1,4 milyar civarında sabitlenirken, 2050'lerin ortalarında 1,2 milyara ve 2100'de 590 milyona düşeceğini öngördü. Hindistan'ın nüfusu ise, bazı tahminlere göre bu yıl Çin'in nüfusunu geçecek. Bu tahminlere göre Hindistan'ın nüfusu 2063'te 1,7 milyara ve 2100'de 1,5 milyara ulaşacak. ABD'nin nüfusu ise 2100'de günümüzdeki 334 milyondan, 433 milyona yükselecek.

ABD'nin gerçek GDP kişi başına GSYH büyümesinin yıllık yüzde 1' seviesinde devam edeceğirniyıllık oranında devam edeceğini öngören Cebr, Çin'in büyümesinin hali hazırdaki yüzd 4'ten, yüzde 2'ye ve Hindistan'ın büyümesinin %5'ten %3'e yavaşlayacağını varsadıklarını da belirtti. Cebr, bu varsayımlar da küçük değişikliklerin bile sonuçlarda önemli farklılıklar yaratabileceğini de vurguladı.

"Bununla birlikte, bu tahminler doğruysa, bazı önemli sonuçlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullanan Cebr, Çin'in GDP'si hiçbir zaman ABD'nin GDP'sinden çok daha büyük olmayacağını ve sonunda geride kalacağını öngördü. 2100'de ABD'nin GDP'si Çin'in GDP'sinden %45 daha büyük olacak. Hindistan, üçüncü ve sonunda en büyük ekonomik süper güç olarak ortaya çıkacak. Hindistan'ın GDP'si 2100'de Çin'in GDP'sinden %90 ve ABD'nin GDP'sinden %30 daha büyük olacak.