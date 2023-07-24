Beklentilerin üzerinde geldi: Almanya’da imalat sektörü daraldı

S&P Global, Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin temmuz ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da imalat PMI temmuzda 38,8'e gerileyerek, 41 olan beklentinin altında kaldı. Ülkede temmuzda 38 ayın en düşük seviyesinde ölçülen imalat PMI, bir önceki ayda ise 40,6 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesini üzeri sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

S&P Global açıklamasında, Almanya'da hizmet sektörü PMI'ın ise temmuzda 52 seviyesine gerileyerek son 5 ayın en zayıf performansını sergilediği belirtildi.

Beklenti verinin 53,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki ay, ülkede hizmet sektörü PMI 54,1 seviyesinde ölçülmüştü.

AVRO BÖLGESİ İMALAT SANAYİ PMI VERİSİ SON 38 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

S&P Global verilerine göre, Avro Bölgesi hizmet sektörü PMI da temmuzda son altı 6 en düşük seviyesini görerek 51,1 seviyesine geriledi.

Bölgede hizmet sektörü PMI bir önceki ayda 52 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde haziranda 43,4 olarak ölçülen imalat sanayi PMI verisi ise temmuzda 42,7 ile son 38 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda bileşik PMI da 48,9 ile son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki ayda bölgede bileşik PMI, 49,9 seviyesinde gerçekleşmişti.