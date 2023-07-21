Japonya’da enflasyon yukarı yönlü sinyal verdi

Japonya'da Haziran verileri enflasyonda yukarı yönlü sinyaller verdi.

Ultra gevşek para politikası uygulanan Japonya'da Haziran ayında manşet enflasyon da artış görüldü. Verilere göre Japonya'da Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 3,3 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Mayıs ayında ülkede enflasyon yüzde 3,2 olmuştu.

Çekirdek enflasyonda ise sınırlı geri çekilme izlendi. Haziran ayında Japonya'da taze gıda ve enerji hariç fiyatlarda yıllık artış yüzde 4,2 oldu. Bir önceki ay bu grupta yıllık artış yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon hızlanma görülse de para politikası otoritesinden gelen mesajlar gevşemenin devam edeceği yönünde.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın enflasyon hedeflemesine dair yönlendirmesini değiştirmeden parasal gevşemeden vazgeçmeyeceği sinyalini verdi.

Salı günü G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantılarının düzenlendiği Hindistan'da basın toplantısı düzenleyen Ueda, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde henüz ulaşmayacağı yönündeki varsayımlarının değişmememesi halinde, para politikasına ilişkin genel yaklaşımın yani gevşeme politikalarının da değişmeyeceğini söyledi.

BoJ'un, Japonya'nın yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmada kaydettiği ilerleme hızını her politika toplantısında değerlendireceğini söyleyen Ueda, "Getiri eğrisi kontrolü (YCC) altında aşırı gevşek para politikamızı sabırla sürdürdük" dedi.