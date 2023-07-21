Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: İhracat yeni rekorunu kıracak

ÇALIŞAN KESİMİNİ TEMSİL EDEN SENDİKALARLA DA GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde ekonomik yapımızı iş dünyamızla fikir birliği içinde güçlendirmek istiyoruz. Tüm paydaşlarıyla sanayi ve ticaret temsilcilerimiz ekonomi alanında hayata geçirdiğimiz rekorların her zaman mutfağında yer almıştır. Türkiye'nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz. Bu toplantıya benzer bir istişare sürecinin çalışan kesimleri temsil eden sendikalarımızla da OVP öncesi yapmayı planlıyoruz. Böylece Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız orta vadeli program akabinde 12. kalkınma planı ve yine Eylül, Ekim ayında meclisimizin iradesine sunacağımız merkezi yönetim bütçe süreçlerini özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentileri, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacaktır. Değerli katılımcılar, dünyada bir süredir bölgesel çatışmaların ve covid-19 salgınının neden olduğu bir küresel olağanüstü halin içinden geçmekteyiz. Salgının ekonomik dengeleri bozan ve fiyatları arttıran etkileri henüz tamam ortadan kalkmadan üzerine Rusya, Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçta ve ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkileri eklendi. 14 ve 18 Mayıs seçimleriyle siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı ülkemizde siyasi istikrarımız pekişmiştir. Halkımızın güçlü demokratik iradesiyle bir kez daha görev alan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın ve bölgemizin bu zorlu dönemini aşarak Türkiye yüzyılına daha güçlü ilerlemek için ülkenin tüm üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmek yönünde gayret sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımızda yalnız olmadığımızı biliyoruz. 21 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızda dinamik özel sektörümüz iş, aş üreten girişimcilerimiz, esnafımız var. İşçisiyle, işvereniyle, hem aklıyla, hem de alın teriyle Türkiye'ye katma değer üreten beşeri sermayemiz var. Bu vesileyle depremden etkilenen illerimize destek veren konteyner kentlerden beslenme yardımına depremzede vatandaşlarımızın yanında olan tüm iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.