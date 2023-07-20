İstihdam piyasasındaki dayanıklılık ABD dolarını güçlendirdi

ABD'de açıklanan haftalık işsizlik sigortası başvurularının beklentilerin altında kalması ABD dolarına destek verdi.

Açıklanan verilerin Fed'in faiz artırımlarına rağmen ABD iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğuna işaret etmeleri ABD dolarının euro karşısında 1,1172 seviyesine kadar toparlanmasını sağladı.

Gün içinde 1,1229'dan işlem göre EURUSD şu sıralarda düne göre yüzde 0,19 kayıpla 1,1181 seviyesinde.

Bank of America analistleri, "Yavaşlayan enflasyon Fed'in daha az şahin olacağı beklentilerini ön plana çıkarara ABD dolarını zayıflatmıştı, ancak enflasyonun hızlı bir şekilde azalma süreci ve enflasyonla mücadeleye yönelik değişen politika tepkileri konusunda dikkatli olmaya devam ediyoruz ve bu yıl için USD'nin değer kazanmasını beklemeye evam ediyoruz" değerlendirmesini yaptılar.