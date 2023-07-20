23 aydır ilk kez: Japonya ticaret fazlası verdi

Japonya, Haziran ayında 43 milyar yen ticaret fazlası verdi. Bu, 23 aydır görülen ilk ticaret fazlası oldu. Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında 1,4 trilyon yen açık oluşmuştu.

Ekonomistler Haziran ayında 46,7 milyar yen ticaret açığı bekliyorlardı.

Haziran ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükseldi. Mayıs ayında yüzde 0,6 artan ihracatın Haziran ayında yüzde 2,2 yükselmesi bekleniyordu.

İthalat ise Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 geriledi. Beklenti yüzde 11,3 düşüş olacağı yönündeydi.