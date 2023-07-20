Apara Ekonomi 15 aydır artıyor: Japonya'da market satışları yükseldi
Giriş Tarihi: 20.7.2023 15:06 Son Güncelleme: 20.7.2023 15:07

15 aydır artıyor: Japonya'da market satışları yükseldi

15 aydır artıyor: Japonya’da market satışları yükseldi

Japonya`da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market satışlarında artış üst üste 15`inci aya taşındı.

Japonya Franchise Derneği(JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları(vergi hariç) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 925,7 milyar yen oldu.

Toplam market satışları yıllık yüzde 3,5 artışla 962,3 milyar yen olarak gerçekleşti.

Market sayısı yıllık yüzde 0,3 düşüşle 55 bin 742'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı üst üste 6'inci ayda da artış gösterdi. Haziran ayında ziyaretçi sayısı yüzde 0,7 artışla 1 milyon 305 bin 368 kişi olarak gerçekleşti.

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15 aydır artıyor: Japonya'da market satışları yükseldi
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