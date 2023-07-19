Apara Ekonomi Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon tahminleri aştı: Faiz artırım beklentisi güçlendi
Giriş Tarihi: 19.7.2023 12:32 Son Güncelleme: 19.7.2023 13:11

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon tahminleri aştı: Faiz artırım beklentisi güçlendi

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon tahminleri aştı: Faiz artırım beklentisi güçlendi

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon Haziran’da tahminleri aşarak ECB’nin gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 6,1'den yüzde 5,5'e geriledi. Aylık enflasyon da tahminlere paralel yüzde 0,3 oldu.

Çekirdek enflasyon ise Haziran'da yüzde 5,4 beklentisine karşılık yüzde 5,5'e yükseldi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta yüzde 5,3 olmuştu.

Çekirdek enflasyondaki sürpriz yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.

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Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon tahminleri aştı: Faiz artırım beklentisi güçlendi
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