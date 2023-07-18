Yatırımcılar İngiltere’nin devlet tahvillerinden uzak duruyorlar

Financial Times, aşırı büyük bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olan İngiltere'nin borçlanma maliyetlerinin diğer büyük ekonomilere göre önemli ölçüde yükseldiğini ve bu durumun hükümetin rekor düzeydeki İngiliz devlet tahvilleri için alıcı bulma çabaları üzerinde daha fazla baskı yarattığını bildirdi,

"Son aylarda küresel devlet tahvili piyasaları, yüksek getirilerin enflasyonda bir dönüm noktası olduğunu düşünen yatırımcıları çekmesiyle istikrara kavuştu" değerlendirmesini yapan FT, "Ancak İngiltere, gelişmiş dünyada en yüksek getirileri sunmasına rağmen, bazı büyük yatırımcılar daha yüksek getirilerin ileride olduğunu korkarak bu teklifi kabul etmiyor" dedi.

JPMorgan Asset Management piyasalar stratejisti Hugh Gimber yaptığı değerlendirmede, "Daha zorlu enflasyon arka planının, daha zorlu işgücü piyasasının ve BoE için daha büyük zorlukların sonucu olarak İngiliz devlet tahvillerinde daha büyük bir risk primine ihtiyacınız var" dedi.

Gimber'a göre, İngiltere'de sunulan daha yüksek faiz oranları bile İngiliz devlet tahvillerini diğer devletlerin tahvil piyasalarına kıyasla "çok daha çekici" hale getiremiyor.

Nuveen Asset Management Sabit Getiri Baş Yatırım Sorumlusu Anders Persson da, "BoE, yatırımcılara güven veren bir sinyal gönderme konusunda karmaşık bir geçmişe sahipi. Ve daha geniş anlamda hükümetin yaklaşımında hatalar var" dedi.

İngiliz devlet tahvillerine karşı "nötr" olduğunu belirteh Persson, ABD ve Avrupa devlet tahvil piyasalarında daha çekici fırsatlar gördüğünü, buralarda merkez bankalarının faiz artırma döngülerinin sona daha yakın olduğunu ve uzun süreli bir resesyon riskinin daha düşük olduğunu düşündüğünü belirtti.

PGIM Fixed Income eş-baş yatırım sorumlusu Greg Peters da İngiltere'nin "süregelen enflasyon sorunu" göz önüne alındığında İngiliz devlet tahvillerinde pozisyon artırmak için "çok erken" olduğunu söyledi.

"Sonuçta, İngiltere, Brexit ile kendini dünyadan ayırmış, okyanus ortasında bir kaya gibi" diye konuşan Peters, "Açıkçası, enflasyon sorunu ne kadar kökleşirse, merkez bankaları onu sistemden atmak için faizleri artırmak zorunda olduklarını hissederler" dedi.