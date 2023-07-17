İngiltere’nin Euro Bölgesi’nin gerisinde kalması bekleniyor

İngiltere'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl Euro Bölgesine göre daha da geride kalması ve enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Bloomberg tarafından yayınlanan bir ankete göre, GSYH'nın 2024 yılında %0,6 oranında büyümesi bekleniyor, bu rakam euro bölgesinde beklenen %1'lik artışın oldukça altında kalıyor.

Bazı ekonomistler, bu yıl olası bir resesyonun gölgesini yükseltmiş olsalar da, çoğu ekonomist hala İngiltere'nin uzun süreli bir daralmadan kaçınabileceği öngörüyor. Bununla birlikte, 2024 yılına kadar kötüleşen bir ekonomik görünüm ve durgunluk bekleniyor, bu da Başbakan Rishi Sunak'ın 2025'in başına kadar yapılması gereken seçimleri kazanma çabasına pek destek sağlamayacak.