Çin’de konut satışlarında gerileme yaşandı

Çin'de yılın ilk 6 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 3,7 arttı. Yılın ilk 5 ayında satışlar yüzde 11,9 artış göstermişti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ilk 6 ayda gayrimenkul yatırımları yüzde 7,9 düştü. Ocak-Mayıs döneminde yatırımlar yüzde 7,2 azalmıştı.
Yeni inşaat başlangıçları da ilk 6 ayda yüzde 24,3 geriledi.
Haziran ayında metrekare olarak gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 azaldı. Mayıs ayında düşüş yüzde 19,7 olmuştu.
Haziran ayında toplam gayrimenkul yatırımları yüzde 20,6 azalarak 1 trilyon 284,9 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.