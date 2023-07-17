Çin’de kartlarda büyük bir politika teşvik paketi yok

"Bugünkü verilerin Pekin'i teşvik önlemlerini artırmaya yönlendirmeyeceğini düşünmüyoruz," mesajını veren Nomura Holdings Inc.'in Baş Çin Ekonomisti Lu Ting, 2023 için GSYİH büyüme tahminini %5,1 olarak korudu.

Lu, Pekin'in iki politika faiz indirimive yerel hükümetlere ek mali transferler de dahil olmak üzere bazı destekleyici önlemler getirmesini beklediğini belirtti, ancak "bu önlemlerin durumu değiştirmeyebileceğini" söyledi.

"BÜYÜK TEŞVİK PAKETİ BEKLEMİYORUZ"

Her şeye çözüm olacak büyük bir teşvik paketi beklememeleri gerektiğini söyledi.

Lu, yatırımcıların "hızlı ve her şeyi çözen bir paket" beklentilerini azaltmaları gerektiğini belirterek, "Bugünkü GSYH verilerinin Pekin yönetimini teşvik tedbirlerini artırmaya yönlendirmeyeceğini düşünmüyoruz" dedi. Bununla birlikte Nomura, Çin için 2023 GSYH tahminini yüzde 5,1 olarak korudu.

Pekin'in 10'ar baz puanlık iki politika faizi indirimi ve yerel hükümetlere ek mali transferler de dahil olmak üzere bazı destekleyici önlemler getirmesini beklediğini belirten Lu, "Ama bu önlemler durumu değiştirmeyebilir" dedi.

United Overseas Bank Ltd., Capital Economics Ltd. ve Societe Generale SA da Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler.