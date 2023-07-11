İngiltere’de işsizlik beklentileri aştı

İngiltere'de işsizlik, mart-mayıs dönemini kapsayan 3 aylık dönemde bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 artarak yüzde 4'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede istihdam oranı, söz konusu dönemde yüzde 0,2 artarak yüzde 76 oldu.

İşsizlik oranı, mart-mayıs dönemini kapsayan 3 aylık dönemde bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 artarak yüzde 4'e çıktı. İşsizlik oranındaki yükselişte son 12 aydır çalışmayanların sayısındaki artış etkili oldu. Beklenti, işsizlik oranının yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde çalışanların ikramiyeler dahil toplam ücretlerindeki artış yüzde 6,9 olurken, ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki artış yüzde 7,3 ile rekor seviyeye yükseldi. Beklenti, bu oranın yüzde 7,1 olacağı yönündeydi.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise bu dönemde sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Ülkede grevler nedeniyle mayısta 128 bin iş günü kaybı yaşanırken, bu rakam Temmuz 2022'den beri görülen en düşük seviye oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ikramiyeler dahil toplam ücretlerdeki artışın rekor seviyede arttığını ancak reel ücretlerde düşüş yaşandığını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, geçen ayki faiz artış kararının ardından yaptığı değerlendirmede, yapışkan kalmaya devam eden enflasyonu hedeflenen seviyeye getireceklerini belirterek, "Bunu yapabilmemiz için maaşlardaki mevcut artış seviyelerine devam edemeyiz. Şirketler karlarını artırmak için fiyat artışlarına devam edemez. Enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz ama dürüst olmalıyım ki mevcut fiyat ve maaş artışları sürdürülemez." ifadelerini kullanmıştı.