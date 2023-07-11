İngiltere’de gıda fiyatları tüketicileri zorluyor

İngiltere'de olağandışı sıcak hava koşulları Haziran ayında güneş kremi ve barbekü ürünleri satışlarını artırırken, yüksek gıda fiyatları tüketicileri zorladığından daha az para harcadılar.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, Haziran ayında fiyatlarda artış hızı yüzde 4,9'a yükseldi. Mağaza fiyatları Mayıs ayında yüzde 3,0 artış göstermişti.

İngiltere'nin Haziran ayı kayıtların tuturmaya başlandığı modern çağlardan itibaren en sıcak Haziran olarak belirlendi. BRC, bunun mayo, plaj havlusu ve açık hava oyunlarının yanı sıra bahçe mobilyalarının satışlarını artırdığını açıkladı.

Karşılaştırılabilir verilerle artış hızı yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye çıktı.

İkinci çeyreğin tamamında, gıda harcamaları yüzde 9,8 artarken, gıda dışı harcamalar sadece yüzde 0,3 arttı.