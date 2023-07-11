CDS düştü Borsa rekor kırdı

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.